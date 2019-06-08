FİNANS

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 08.06.2019 09:11 | Son Güncelleme

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 11 adet azalış gösterdi.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 1-7 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 11 azalarak 789'a indi.

Perşembe 63,02 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünkü kapanışta 63,91 dolara çıkarken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 53,86 dolardan günü tamamladı. WTI bir önceki gün 53,05 dolardan kapanmıştı.

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Baker Hughes ham petrol petrol

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