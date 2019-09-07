FİNANS

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2019 09:27 | Son Güncelleme

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 adet azaldı.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 31 Ağustos-6 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 4 adet azalarak 738'e geriledi.

Perşembe günü 61,15 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dün kapanışta 60,95 dolara düştü. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 56,52 dolardan günü tamamladı. WTI'nin varil fiyatı önceki günü 56,30 dolardan kapatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
enerji kule petrol sondaj

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