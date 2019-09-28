FİNANS

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2019 09:41 | Son Güncelleme

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 6 adet azalış gösterdi.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 21-27 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 6 azalarak 713'e indi.

Perşembe 62,74 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünkü kapanışta 61,88 dolara gerilerken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 56,17 dolardan günü tamamladı. WTI bir önceki gün 56,41 dolardan kapanmıştı.

İşte korkutan depremin sesi!İşte korkutan depremin sesi!
GYODER/Yetgin: Kentsel dönüşümü el birliğiyle yürütmeliyizGYODER/Yetgin: Kentsel dönüşümü el birliğiyle yürütmeliyiz
İzmir'de faaliyet gösteren kuyumculuk şirketinden konkordatoİzmir'de faaliyet gösteren kuyumculuk şirketinden konkordato
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı petrol petrol sondaj kulesi sondaj

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması! 'Ankara bu isteğinde...'

Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması! 'Ankara bu isteğinde...'

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

Herkesi ilgilendiriyor! İsteyen sildirecek

Herkesi ilgilendiriyor! İsteyen sildirecek

Kredi kartı faizleri düştü!

Kredi kartı faizleri düştü!

Depremden sonra ona talep arttı

Depremden sonra ona talep arttı

Akaryakıt sektörüne düzenleme

Akaryakıt sektörüne düzenleme

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
GYODER/Yetgin: Kentsel dönüşümü el birliğiyle yürütmeliyiz

GYODER/Yetgin: Kentsel dönüşümü el birliğiyle yürütmeliyiz

İzmir'de faaliyet gösteren kuyumculuk şirketinden konkordato

İzmir'de faaliyet gösteren kuyumculuk şirketinden konkordato

Amazon / Garambois : KOBİ’lere e-ihracatın yolunu açıyoruz

Amazon / Garambois : KOBİ’lere e-ihracatın yolunu açıyoruz

Kahveden uzay seyahatine: Kripto paralarla ödeme hızla yayılıyor

Kahveden uzay seyahatine: Kripto paralarla ödeme hızla yayılıyor

TÜROB/Eresin: Thomas Cook'tan alacağı bulunan otellere kullandırılacak kredinin bir kısmı hibe edilmeli

TÜROB/Eresin: Thomas Cook'tan alacağı bulunan otellere kullandırılacak kredinin bir kısmı hibe edilmeli

TMB/Yenigün: Deprem odaklı kentsel dönüşüm zorunluluk

TMB/Yenigün: Deprem odaklı kentsel dönüşüm zorunluluk

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.