ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı değişmedi

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta değişmedi.
Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık veriler, 11-17 Ağustos döneminde bir önceki haftaya göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısında değişiklik olmadığını gösterdi.
Böylelikle ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 869'da sabit kaldı.
Söz konusu verinin açıklanmasının ardından, TSİ 20.15'te, dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı 71,44 dolar, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 65,47 dolar seviyesinden işlem gördü.
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