FİNANS

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı düştü

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 21:01 | Son Güncelleme

Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısında, iki hafta üst üste düşüş yaşandı

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, iki hafta üst üste düşüş gösterdi.

Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 23-29 Haziran döneminde, bir önceki haftaya göre, ABD'de 4 petrol sondaj kulesi hizmet dışı kaldı.

Böylelikle geçen hafta 862 olan ABD'nin toplam petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 858'e geriledi.

Geçen hafta ülkede 1 petrol sondaj kulesi hizmet dışı kalırken, ülkede 3 ay aradan sonra ilk defa petrol sondaj kulesi sayısında düşüş görülmüştü.

PARTNERHaydi gel KayaHaydi gel Kaya
Bakan Tüfenkci: Üreticilerin önündeki problemleri çözüme ulaştırmaya çalışacağızBakan Tüfenkci: Üreticilerin önündeki problemleri çözüme ulaştırmaya çalışacağız
Turizmcilerden 'OHAL kaldırılsın' talebiTurizmcilerden 'OHAL kaldırılsın' talebi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı Baker Hughes

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Mustafa Elitaş'tan flaş kongre açıklaması

Son dakika! Mustafa Elitaş'tan flaş kongre açıklaması

Beykoz'daki eski kundura fabrikasında yangın!

Beykoz'daki eski kundura fabrikasında yangın!

4,5 milyon çalışan otomatik katılacak

4,5 milyon çalışan otomatik katılacak

Oyun oynayarak binlerce lira kazanıyorlar

Oyun oynayarak binlerce lira kazanıyorlar

Boeing ses hızının 5 katına çıkabilen bir uçak geliştiriyor

Boeing ses hızının 5 katına çıkabilen bir uçak geliştiriyor

Klasik otomobilciler festivalde buluştu

Klasik otomobilciler festivalde buluştu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Tüfenkci: Üreticilerin önündeki problemleri çözüme ulaştırmaya çalışacağız

Bakan Tüfenkci: Üreticilerin önündeki problemleri çözüme ulaştırmaya çalışacağız

Turizmcilerden 'OHAL kaldırılsın' talebi

Turizmcilerden 'OHAL kaldırılsın' talebi

CarrefourSA’nın yeni Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu

CarrefourSA’nın yeni Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu

BMD: Alibaba'nın Trendyol’a ortaklığı markalara büyük fırsat

BMD: Alibaba'nın Trendyol’a ortaklığı markalara büyük fırsat

Kanadalı emeklilik fonu HOOPP Chobani'ye ortak oldu

Kanadalı emeklilik fonu HOOPP Chobani'ye ortak oldu

Migros ve Chep Sürdürülebilir Gıda Platformu'nda

Migros ve Chep Sürdürülebilir Gıda Platformu'nda

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.