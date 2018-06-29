ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı düştü

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, iki hafta üst üste düşüş gösterdi.

Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 23-29 Haziran döneminde, bir önceki haftaya göre, ABD'de 4 petrol sondaj kulesi hizmet dışı kaldı.

Böylelikle geçen hafta 862 olan ABD'nin toplam petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 858'e geriledi.

Geçen hafta ülkede 1 petrol sondaj kulesi hizmet dışı kalırken, ülkede 3 ay aradan sonra ilk defa petrol sondaj kulesi sayısında düşüş görülmüştü.

