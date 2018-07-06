FİNANS

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2018 20:41 | Son Güncelleme

Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 arttı

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta artış gösterdi.

Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 30 Haziran - 6 Temmuz döneminde, bir önceki haftaya göre, ABD'de 5 petrol sondaj kulesi hizmete alındı.

Böylelikle geçen hafta 858 olan ABD'nin toplam petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 863'e yükseldi.

Petrol sondaj kulesi sayısındaki artışın ardından küresel piyasada ham petrol fiyatlarında hafif düşüş görüldü.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı TSİ 20.15'te 77,08 dolara gerilerken, Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı da aynı saatte 73,61 dolardan işlem gördü.

ABD'de geçen hafta 4, bir önceki hafta ise 1 petrol sondaj kulesi hizmet dışı kalmıştı.

Bir önceki haftadaki düşüş, 24-29 Mart haftasından itibaren artış görülen petrol sondaj kulesi sayısında 3 ay aradan sonra ilk gerileme olarak kayıtlara geçmişti.

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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı Baker Hughes petrol fiyatları

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