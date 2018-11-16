FİNANS

ABD'de petrol üretiminde yeni rekor

FİNANS HABERLERİ  | 16.11.2018 10:27 | Son Güncelleme

ABD'de günlük ham petrol üretiminde geçen hafta 11,7 milyon varille yeni bir rekor kırıldı - Ülkede ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 10,3 milyon varil artışla 442,1 milyon varile yükseldi

ABD'de günlük ham petrol üretiminde geçen hafta 11,7 milyon varille yeni bir rekor kırıldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verilerine göre, ülkede ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 111 bin varil arttı.

Bu dönemde günlük ortalama ham petrol üretimi Alaska eyaletinde 11 bin varil, diğer eyaletlerde ise 100 bin varil yükseldi.

Böylece, 27 Ekim-2 Kasım haftasında petrol üretiminde 11,6 milyon varille ABD tarihindeki en yüksek üretim seviyesine ulaşılırken, geçen hafta günlük üretim 11,7 milyon varile ulaştı ve yeni bir rekor kırıldı.

Ayrıca, söz konusu dönemde Rusya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük ham petrol üreticisi konumuna gelen ABD'de, ham petrol üretimi son 44 haftada 36 kere artış kaydedilmiş oldu.

EIA'nın "Kasım 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 10,9 milyon varil, gelecek yıl ise 12,1 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.

- Ham petrol stokları arttı

EIA, ABD'deki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 10,3 milyon varil (yüzde 2,4) artışla 442,1 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3,2 milyon varil artacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 5,8 milyon varil artmıştı.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1,4 milyon varil (yüzde 0,2) azalışla 653,3 milyon varile geriledi.

ABD'nin benzin stokları da geçen hafta 1,4 milyon varil (yüzde 0,6) azalışla 226,6 milyon varile düştü. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 1,5 milyon varil düşüş olması yönündeydi.

- Petrol fiyatları düştü

ABD'nin ticari ham petrol stoklarının açıklanmasının ardından, küresel piyasada ham petrol fiyatlarında düşüş görüldü.

Ülkenin ham petrol üretimi ve stoklarındaki artış nedeniyle, dün TSİ 19.00'da uluslararası en yaygın olarak kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 düşüşle 66,48 dolara, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 azalışla 56,50 dolara geriledi.

Bugün ise Brent türü petrolün varili 66,69 dolardan, WTI tipi petrolün varili ise 56,44 dolardan güne başladı.

Efsanelere konu olmuştu! Bulunduğu an koruma altına alındıEfsanelere konu olmuştu! Bulunduğu an koruma altına alındı
Sanayide cirolar Eylül’de yıllık yüzde 32.3 arttı (2)Sanayide cirolar Eylül’de yıllık yüzde 32.3 arttı (2)
Sanayi üretimi Eylül’de yıllık yüzde 2.7 azaldı (2)Sanayi üretimi Eylül’de yıllık yüzde 2.7 azaldı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) ABD'nin ham petrol üretimi ABD'nin ticari ham petrol stokları petrol fiyatları

En Çok Okunan Haberler

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Patates ve soğanda zam yolda!

Patates ve soğanda zam yolda!

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Çöpte kaybolan servet

Çöpte kaybolan servet

18 yılda 23 günlük yıllık izin Yargıtay'a takıldı

18 yılda 23 günlük yıllık izin Yargıtay'a takıldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu yöntemler fatura düşürüyor

Bu yöntemler fatura düşürüyor

Edirneli üretici, çeltik fiyatının geç açıklanmasından dertli

Edirneli üretici, çeltik fiyatının geç açıklanmasından dertli

Aytemiz’den yakıt alana 30 TL’ye varan Bonus fırsatı

Aytemiz’den yakıt alana 30 TL’ye varan Bonus fırsatı

Sanayide cirolar Eylül’de yıllık yüzde 32.3 arttı (2)

Sanayide cirolar Eylül’de yıllık yüzde 32.3 arttı (2)

Sanayi üretimi Eylül’de yıllık yüzde 2.7 azaldı (2)

Sanayi üretimi Eylül’de yıllık yüzde 2.7 azaldı (2)

Konkordato'daki artışın nedeni 2 yıllık birikim

Konkordato'daki artışın nedeni 2 yıllık birikim

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.