ABD'de petrol üretiminde yeni rekor

ABD'de günlük ham petrol üretiminde geçen hafta 11,7 milyon varille yeni bir rekor kırıldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verilerine göre, ülkede ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 111 bin varil arttı.

Bu dönemde günlük ortalama ham petrol üretimi Alaska eyaletinde 11 bin varil, diğer eyaletlerde ise 100 bin varil yükseldi.

Böylece, 27 Ekim-2 Kasım haftasında petrol üretiminde 11,6 milyon varille ABD tarihindeki en yüksek üretim seviyesine ulaşılırken, geçen hafta günlük üretim 11,7 milyon varile ulaştı ve yeni bir rekor kırıldı.

Ayrıca, söz konusu dönemde Rusya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük ham petrol üreticisi konumuna gelen ABD'de, ham petrol üretimi son 44 haftada 36 kere artış kaydedilmiş oldu.

EIA'nın "Kasım 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 10,9 milyon varil, gelecek yıl ise 12,1 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.

- Ham petrol stokları arttı

EIA, ABD'deki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 10,3 milyon varil (yüzde 2,4) artışla 442,1 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3,2 milyon varil artacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 5,8 milyon varil artmıştı.