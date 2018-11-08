FİNANS

ABD'de petrol ve doğalgaz sondaj kule sayısı 1,179'a çıktı

FİNANS HABERLERİ  | 08.11.2018 08:48 | Son Güncelleme

ABD'de 1-7 Kasım tarihlerini kapsayan haftada, petrol sondaj kule sayısı bir adet artarak 943'e, doğalgaz kule sayısı dört adet artarak 218'e çıkarken, toplam kule sayısı beş artışla 1,179 düzeyine yükseldi.

İstanbul, 8 Kasım (DHA) - ABD'de 1-7 Kasım tarihlerini kapsayan haftada, petrol sondaj kule sayısı bir adet artarak 943'e, doğalgaz kule sayısı dört adet artarak 218'e çıkarken, toplam kule sayısı beş artışla 1,179 düzeyine yükseldi.
S&P Global Platts tarafından haftalık olarak açıklanan rapora göre, petrol ve doğalgaz ortak kullanılan kule sayısı değişmeyerek 18 oldu.
S&P Global Platts verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğalgaz toplam kule sayısı 129 adet arttı. Sondaj kulelerinin 1,148 adedi karada, dört adedi iç sularda, 27 adedi ise açık sularda yer aldı.
Petrol ve doğalgaz Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi olan Baker Hughes tarafından ise cuma günleri açıklanıyor.

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