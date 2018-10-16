FİNANS

ABD'de sanayi üretimi 4 aydır yükselişte

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2018 16:52 | Son Güncelleme

Ülkede sanayi üretimi, eylülde önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı - Son 4 aydır yükseliş eğilimini sürdüren veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,2 artış olarak öngörülmüştü

WASHINGTON (AA) - ABD'de sanayi üretimi, eylül ayında yüzde 0,3 artarak yükselişini dördüncü aya taşıdı.

ABD Merkez Bankası (Fed) raporuna göre, ülkede sanayi üretimi, eylülde önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı. Son 4 aydır yükseliş eğilimini sürdüren veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,2 artış yönündeydi.

Eylül ayı imalat sanayi üretiminin ise beklenti paralelinde yüzde 0,2 arttığı bildirildi.

Aynı dönemde, kapasite kullanım oranı yüzde 78,1’de sabit kaldı. Söz konusu verinin yüzde 78,2’ye çıkması bekleniyordu.

Bu arada, ağustos ayına yönelik sanayi üretimindeki artış revize edilmeyerek 0,4'te bırakılırken, imalat sanayi üretimindeki yükseliş yüzde 0,2’den yüzde 0,3’e düzeltildi.

Analistler, sanayi üretiminin temmuz, ağustos ve eylülde artmasının üçüncü çeyrek büyüme verilerini olumlu etkileyeceğini vurguluyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Sanayi Üretimi

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