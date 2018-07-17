FİNANS

ABD'de sanayi üretimi haziranda yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2018 17:09 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankasının raporuna göre, ülkede sanayi üretimi, haziranda önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı - Veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,5 artış yönündeydi

WASHINGTON (AA) - ABD'de sanayi üretimi, haziran ayında yüzde 0,6 artarak beklentinin hafif üzerinde gerçekleşti.

ABD Merkez Bankası (Fed) raporuna göre, ülkede sanayi üretimi, haziranda önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı. Veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,5 artış yönündeydi.

Yüzde 0,6 artması beklenen haziran ayı imalat sanayi üretimi de yüzde 0,8’lik artışla beklentiyi geride bıraktı.

Aynı dönemde, kapasite kullanım oranı da yüzde 77,9’dan yüzde 78’e yükselmesine karşın yüzde 78,2 seviyesindeki beklentiyi karşılamadı.

Bu arada, mayıs ayına ilişkin sanayi üretimindeki değişim revize edilmeyerek yüzde 0,1 düşüşte sabit bırakıldı. Sanayi sektörünün mayısta son 4 ayın ilk düşüşünü kaydetmesinde Amerikan otomobil üreticisi Ford'un önemli bir tedarikçisinde çıkan yangının etkili olduğu bildirilmişti. Bu durum, mayısta imalat sanayi üretiminin yüzde 0,7 gerilemesine yol açmıştı.

Analistler, sanayi üretiminin haziranda hızlı toparlanmasını hem sektör, hem büyüme rakamları açısından olumlu buldu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Sanayi Üretimi

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