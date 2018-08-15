ABD'de sanayi üretimi temmuzda beklentinin altında geldi

ABD'de sanayi üretimi, temmuz ayında yüzde 0,1 artarak beklentinin altında geldi.
ABD Merkez Bankası (Fed) raporuna göre, ülkede sanayi üretimi, temmuzda önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı. Veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,3 artış olması yönündeydi.
Haziran ayına yönelik sanayi üretimindeki artış ise yüzde 0,6'dan yüzde 1'e revize edildi.
Temmuz ayı imalat sanayi üretimi ise yüzde 0,3’lük artışla piyasa beklentisi paralelinde geldi. Haziranda imalat sanayi üretimi yüzde 0,8 yükselmişti.
Kapasite kullanım oranı ise temmuzda yüzde 78,1 olarak gerçekleşti. Veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 78,2 olması yönündeydi.
Haziran ayına dair kapasite kullanım oranı ise yüzde 78'ten yüzde 78,1'e revize edildi.
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