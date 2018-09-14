ABD'de sanayi üretimi yükselişini sürdürdü

WASHINGTON (AA) - ABD'de sanayi üretimi, ağustos ayında yüzde 0,4 artarak beklentiyi geride bıraktı ve yükselişini üçüncü aya taşıdı.

ABD Merkez Bankası (Fed) raporuna göre, ülkede sanayi üretimi, ağustosta önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı. Son 3 aydır yükseliş eğilimini sürdüren veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,3 artış olarak öngörülmüştü.

Ağustos ayı imalat sanayi üretimi ise yüzde 0,2 genişleyerek yüzde 0,3 seviyesindeki beklentinin altında açıklandı.

Aynı dönemde, kapasite kullanım oranının yüzde 77,9’dan yüzde 78,1’e yükseldiği bildirildi. Söz konusu verinin yüzde 78,2’ye çıkması bekleniyordu.

Bu arada, temmuz ayına yönelik sanayi üretimindeki artış yüzde 0,1'den yüzde 0,4'e revize edildi. Temmuz ayı kapasite kullanım oranı ise yüzde 78,1'den yüzde 77,9'a revize edildi.

Analistler, sanayi üretiminin temmuz ve ağustosta yüzde 0,4’er artmasının üçüncü çeyrek büyüme verilerini olumlu etkileyeceğini vurguluyor.

