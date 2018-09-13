FİNANS

ABD’de silahl saldırı: 6 ölü (2)

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 09:07 | Son Güncelleme

ABD’nin California eyaletine bağlı Bakersfield bölgesinde, silahlşı bir saldırgan eşinin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti.

(Ayrıntılarla güncellendi)
Nafiz Albayrak / New York, 13 Eylül (DHA) - ABD’nin California eyaletine bağlı Bakersfield bölgesinde, silahlşı bir saldırgan eşinin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti.
Kern County Şerif Yardımcısı'nın verdiği bilgilere göre, şimdilik adı açıklanmayan saldırgan önce işyerinde sonra da bir evde kurbanlarını hedef aldı. Los Angeles’ın yaklaşık 150 kilometre kuzeyinde meydana gelen olayda, silahlı saldırgan kendi eşini de vurarak öldürdü.
Polis yetkilileri, eşi ile birlikte bir kamyonet şirketine giden silahlı saldırganın burada tartıştığı bir kişiyi vurduktan sonra eşine ateş açtığını açıkladı. Daha sonra bir eve giren saldırgan burada bulunan iki kişiyi de vurarak öldürdü.
Olay yerinden kaçmak için, içinde anne ve kızı bulunan bir otomobili gaspeden saldırgan hızla olay yerinden uzaklaştı. Anne ve kızı kaçarak güvenli bir bölgeye saklanmayı başardı.
Bölge şerif yardımcısının kendisini izlemeye başlamasının ardından bir otoparka giren saldırgan, polisin kendisine yönelttiği silahla teslim ol çağrısına uymadı. Elindeki silahı göğsüne dayayan saldırgan intihar etti.
ABD medyasına da yansıyan haberlerde öteki kurbanların saldırganla aile bağları olup olmadığı belirtilmedi.

PARTNEREvliliğini ayakta tutmak için çok uğraştı!Evliliğini ayakta tutmak için çok uğraştı!
TÜSİAD heyeti Cumnurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiTÜSİAD heyeti Cumnurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti
BTSO Başkanı Burkay: Her konseyden Ur-Ge projesi yürütmesini istiyoruzBTSO Başkanı Burkay: Her konseyden Ur-Ge projesi yürütmesini istiyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

Yeğenleri için üretti, şimdi dünyaya satıyor

Yeğenleri için üretti, şimdi dünyaya satıyor

Dolar ne kadar? 13 Eylül dolar yorumları

Dolar ne kadar? 13 Eylül dolar yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Diğer Haberler
Toplanan inek sütü miktarı Temmuz’da yıllık yüzde 16.5 arttı

Toplanan inek sütü miktarı Temmuz’da yıllık yüzde 16.5 arttı

Temmuz’da kesilen hindi sayısı yüzde 10.4 arttı

Temmuz’da kesilen hindi sayısı yüzde 10.4 arttı

Kurdaki dalgalanma ihracatçının kar marjını yüzde 30 düşürdü

Kurdaki dalgalanma ihracatçının kar marjını yüzde 30 düşürdü

Londra'da Türk Ticaret Merkezi açıldı

Londra'da Türk Ticaret Merkezi açıldı

Borsa İstanbul'dan İslami finans modeline destek

Borsa İstanbul'dan İslami finans modeline destek

TÜSİAD heyeti Cumnurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

TÜSİAD heyeti Cumnurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.