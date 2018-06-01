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ABD'de tarım dışı istihdam ve ücretler beklentiyi aştı

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2018 16:16 | Son Güncelleme

Ülkede tarım dışı istihdam, mayısta 223 bin artarak 190 bin seviyesindeki beklentiyi geride bıraktı - İşsizlik oranı, yüzde 3,8 ile son 18 yılın en düşük seviyesine geriledi - Fed'in yakından izlediği ortalama saatlik ücret artışı, mayısta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,7 artarak beklentileri aştı

WASHINGTON (AA) - ABD’de tarım dışı istihdam, mayıs ayında 223 binle beklentiyi aşarken, işsizlik oranı yüzde 3,8 ile son 18 yılın en düşük seviyesine geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, ülkede tarım harici sektörler, mayısta 223 bin kişiye istihdam sağladı. Küresel piyasaların yakından takip ettiği veriye ilişkin beklenti 190 bin seviyesindeydi.

Bu arada, mart ayına ilişkin tarım dışı istihdam rakamı 135 binden 155 bine ve nisan rakamı 164 binden 159 bine revize edildi. Raporda, son 3 aylık ortalama istihdam artışının, önceki 2 aya yapılan revizyonlar ve mayıs verisi doğrultusunda 179 bine yükseldiği kaydedildi.

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- İşsizlik 2000’den beri en düşük seviyesini gördü

Bakanlığın istihdam raporu, ABD’de işsizlik oranının, mart ayında yüzde 3,8’e gerilediğini de ortaya koydu. Son 18 yılın en düşük seviyesini kaydeden işsizliğin yüzde 3,9’da sabit kalması bekleniyordu.

Diğer taraftan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon açısından dikkatle izlediği ortalama saatlik ücret artışı, mayısta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,7 artarak beklentileri geride bıraktı.

Raporda dikkat çeken bir diğer veri, yüzde 62,8’den yüzde 62,7’ye gerileyen iş gücüne katılım oranı oldu. Ayrıca, haftalık ortalama çalışma saatinin mayısta 34,5’te sabit kaldığı bildirildi.

Analistler, mayısta beklentiyi geride bırakan tarım dışı istihdam ve ücret artışının, Amerikan ekonomisinin ikinci çeyrekte iyi performans sergileyeceğine ve Fed’in faiz artırımlarını destekleyeceğine işaret ettiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD tarım dışı istihdam fed işsizlik

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