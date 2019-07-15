FİNANS

ABD'de "teknoloji şirketlerine finansal hizmet yasağı" önerisi

FİNANS HABERLERİ  | 15.07.2019 10:24 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın Cuma günü Bitcoin ve diğer kripto para birimlerine yönelik yaptığı eleştirilerin ardından, ABD Temsilciler Meclisi teknoloji şirketlerinin dijital hizmetler vermesini yasaklayan yeni bir yasa teklifi sundu.

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Temmuz (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump’ın Cuma günü Bitcoin ve diğer kripto para birimlerine yönelik yaptığı eleştirilerin ardından, ABD Temsilciler Meclisi teknoloji şirketlerinin dijital hizmetler vermesini yasaklayan yeni bir yasa teklifi sundu.
ABD Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi, ABD’de teknoloji şirketlerinin finansal kurumlar olarak hizmet vermelerini ve piyasaya dijital para birimleri sürmelerini yasaklamayı öngören bir teklif taslağı sundu.
CNBC’de yer alan habere göre, Facebook’un kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan uygulaması Calibra’nın mecliste büyük tepki toplamasının ardından oluşturulan teklif taslağı, onaylanması durumunda kurallara uymayan şirketlere günlük 1 milyon dolar ceza verilmesini öngörüyor.
“Büyük Teknoloji Şirketlerini Finans’tan Uzak Tutma Yasası (Keep Big Tech Out of Finance)” ismi verilen söz konusu taslakta büyük teknoloji şirketleri, çevrimiçi platform hizmetlerinden yıllık en az 25 milyar dolar gelir elde eden şirketler olarak tanımlanırken, şu değerlendirme yapıldı:
“Büyük bir teknoloji platformu bir değişim aracı, hesap birimi, tasarruf aracı veya benzer başka amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere dijital varlıkların operasyonunu ve yönetimini yapamayabilir.”
ABD Temsilciler Meclisi’nden gelen söz konusu yasa taslağı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Bitcoin, Facebook’un kripto praa birimi Libra ve diğer kripto para birimlerine yönelik eleştirisinin ardından geldi. Trump, 2020 yılında piyasa sürülmesi planlanan Libra’ya değinerek Cuma günü resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kripto para birimlerinin “banka olmak istiyorlarsa” bankacılık patenti almaları gerektiğini ve ABD yasalarına uymaları gerektiğini belirtmişti.

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