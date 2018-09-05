ABD'de ticaret açığı 3 yılın en hızlı yükselişini kaydetti

WASHINGTON (AA) - ABD'de dış ticaret açığı, temmuzda aylık yüzde 9,5 artışla 50,1 milyar dolara çıkarak son 3 yılın en hızlı yükselişini kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, dış ticaret açığı, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 9,5 genişleyerek 50,1 milyar dolar oldu. Son 3 yılın en büyük artışıyla şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşan veriye ilişkin piyasa beklentisi 50,2 milyar dolar olarak belirlenmişti.

Dış ticaret açığının temmuzda yükselmesine, ülkenin ihracatının yüzde 1 azalarak 211,1 milyar dolara gerilemesi, ithalatın da yüzde 0,9 artarak 261,2 milyar dolara çıkması yol açtı.

Bu arada, haziran ayına ait dış ticaret açığı, 46,3 milyar dolardan 45,7 milyar dolara revize edildi.

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- ABD'nin Çin’e verdiği ticaret açığı rekor kırdı

Rapor ayrıca, ABD’nin Çin ile ticaret açığının temmuzda 36,8 milyar dolara yükselerek rekor kırdığını ortaya koydu. Avrupa Birliği’ne verilen açık da temmuzda 17,6 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Meksika’ya verilen ticaret açığı ise 7,4 milyar dolardan 5,5 milyar dolara geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiğinden bu yana uygulamaya koyduğu ticaret politikalarıyla ABD’nin ticaret açığını düşürmeye çalışıyor. Ticaret açığının korumacı gümrük vergilerine karşın hızla artması ise yönetimin başarı sağlayamadığı şeklinde değerlendiriliyor.

