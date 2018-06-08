ABD'de toptan eşya stokları yükselişini 6. aya taşıdı

WASHINGTON (AA) - ABD’de toptan eşya stokları nisanda aylık yüzde 0,1 artarak yükselişini altıncı aya taşıdı.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın toptan ticaret raporuna göre, toptan eşya stokları, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,1 yükseldi. Son 6 aydır yükselişi sürdüren stokların nisanda sabit kalması bekleniyordu.

Raporda ayrıca, toptan eşya satışlarının nisanda önceki aya kıyasla yüzde 0,8 yükseldiği kaydedildi.

Bu arada, mart ayına ilişkin toptan stoklardaki artış yüzde 0,3’ten yüzde 0,2’ye revize edilirken, toptan eşya satışları yüzde 0,3’ten yüzden 0,4’e düzeltildi.

Analistler, toptan eşya stok ve satışlarındaki yükselişin sürmesinin büyüme rakamlarını olumlu etkileyeceğine işaret ediyor.

