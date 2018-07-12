FİNANS

ABD'de TÜFE 6 yılın zirvesinde

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2018 16:48 | Son Güncelleme

Ülkede TÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,1 artarak yüzde 0,2 seviyesindeki piyasa beklentisini karşılamadı - Manşet enflasyon olarak da adlandırılan veri, yıllık bazda beklenti dahilinde yüzde 2,8'den yüzde 2,9’a çıkarak son 6 yılın en yüksek seviyesini kaydetti

WASHINGTON (AA) - ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,1 artarak beklentinin altında kaldı. Yıllık TÜFE ise beklenti paralelinde yüzde 2,9’a çıkarak son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, TÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,1 artarak yüzde 0,2 seviyesindeki piyasa beklentisini karşılamadı. Manşet enflasyon olarak da adlandırılan veri, yıllık bazda beklenti dahilinde yüzde 2,8'den yüzde 2,9’a çıkarak son 6 yılın en yüksek seviyesini kaydetti.

TÜFE'nin haziranda aylık bazda beklentiyi karşılamamasında enerji kaleminin elektrik ve doğalgaz fiyatlarında izlenen düşüşle yüzde 0,3 gerilemesi etkili oldu. Aynı dönemde gıda fiyatlarının ise yüzde 0,2 arttığı bildirildi.

Öte yandan, değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise haziranda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,2 artarak beklentiyi karşıladı.

Rapordaki verilere göre, çekirdek TÜFE'deki artışta barınma, ulaşım, giyim ve sağlık gibi kalemlerde yaşanan maliyet artışı önemli rol oynadı.

Piyasalar, merakla beklenen enflasyon verilerinin ardından hareketlenirken, dolar rakipleri karşısında değer kaybetti. Rapor öncesinde 1,1660 seviyesinde seyreden avro/dolar, verilerin hemen ardından 1,1674'e yükseldi. Dolar/TL ise 4,8331'den 4,8301'e geriledi.

Öte yandan, analistler, özellikle çekirdek enflasyondaki yukarı yönlü hareketlenmenin ABD Merkez Bankası'nın bu yıl iki kez daha faiz artırma planını gerçekleştirmesi için yeterli olduğunu belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD TÜFE enflasyon

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