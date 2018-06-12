ABD'de TÜFE 6 yılın zirvesine çıktı

WASHINGTON (AA) - ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta yıllık yüzde 2,8’e çıkarak son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, TÜFE, mayısta aylık bazda benzin fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle yüzde 0,2 arttı. Manşet enflasyon olarak da adlandırılan veri, yıllık bazda yüzde 2,5'ten yüzde 2,8’e çıkarak son 6 yılın en yüksek seviyesini kaydetti.

Piyasaların TÜFE’ye yönelik beklentisi aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,7 artış yönündeydi.

Bu arada, değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de mayısta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,2 artarak beklentiyi karşıladı.

Ekonomistler, enflasyondaki kademeli artışın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kademeli faiz artırımlarına devam etmesine olanak tanıyacağını belirtiyor.

Fed'in bugün başlayan haziran ayı toplantısında alınan faiz kararı ve ekonomik projeksiyonlar yarın Türkiye saati ile 21.00'de açıklanacak. Fed Başkanı Jerome Powell’ın basın toplantısı ise 21.30'da başlayacak.

