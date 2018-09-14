ABD'de tüketici güveni 14 yılın en yüksek ikinci seviyesini gördü

WASHINGTON (AA) - ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMICH), eylül ortasında 100,8’e yükselerek son 14 yılın en yüksek ikinci seviyesini kaydetti.

Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Michigan Üniversitesi'nin raporuna göre, UMICH, eylül ortasında 100,8 değerini alarak son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Aynı zamanda 2004’ten bu yana en yüksek ikinci seviye olarak kayıtlara geçen endekse yönelik piyasa beklentisi 96,6 olarak belirlenmişti. Beklentiyi aşan endeks, son 14 yılın en yüksek seviyesini 101,4 değerini alarak mart ayında kaydetmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen Mevcut Ekonomik Koşullar Endeksi de 110,3'den 116,1'e yükseldi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan Beklentiler Endeksi ise 87,1'den 91,1'e çıktı.

Raporda görüşlerine yer verilen Michigan Üniversitesi Tüketici Araştırmaları Direktörü Richard Curtin, tüketici güvenindeki yükselişin tüm sosyoekonomik grupları kapsadığını belirterek, “Tüketiciler ekonomideki büyümenin süreceğini ve bunun daha fazla istihdam üreterek işsizlik oranını daha aşağıya çekeceğini öngörüyor.” ifadesini kullandı.

Bu arada, verinin açıklanmasının ardından 10 yıllık ABD devlet tahvili getirisi, yüzde 3'ün üzerine çıkarak son 1,5 ayın zirvesini gördü.

Güne sınırlı yükselişle başlayan New York borsaları ise alış ağırlıklı seyrini sürdürüyor.

