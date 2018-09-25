ABD'de tüketici güveni 18 yılın rekorunu kırdı

NEW YORK (AA) - ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, eylülde 138,4'e yükselerek 18 yılın zirvesine çıktı.

Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Conference Board'un raporuna göre, Tüketici Güven Endeksi, eylülde önceki aya kıyasla 3,7 puan artarak 138,4 oldu. Ekim 2000’den bu yana en yüksek seviyesini kaydeden endekse yönelik piyasa beklentisi 131,7 olarak belirlenmişti

Raporda ayrıca, tüketicilerin mevcut koşullara yönelik değerlendirmelerini ölçen Mevcut Durum Endeksi'nin 172,8'den 173,1'e yükseldiği bildirildi. Amerikalıların geleceğe yönelik öngörülerini yansıtan Beklentiler Endeksi de 109,3'ten 115,3 çıktığı kaydedildi.

Conference Board'un ekonomik göstergelerden sorumlu direktörü Lynn Franco, verilere ilişkin açıklamasında, “Tüketici güveni, ağustosta kayda değer şekilde arttıktan sonra eylülde daha fazla yükseldi ve 18 yılın zirvesine tutundu. Eylül değeri, 2000 yılında erişilen 144,7’lik rekorun pek gerisinde değil” ifadelerini kullandı.

Analistler, beklentileri aşarak 18 yılın zirvesine ulaşan tüketici güveninin, ABD ekonomisinin önemli bir bölümünü oluşturan tüketici harcamalarını destekleyeceğine işaret ediyor.

