ABD'de tüketici güveni ağustosta yükseldi

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, ağustosta 133,4'e yükselerek beklentinin üzerine çıktı.
Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Conference Board'un raporuna göre, Tüketici Güven Endeksi, ağustosta önceki aya kıyasla 5,5 puan artarak 133,4 oldu. Endekse yönelik piyasa beklentisi ise 126,5 seviyesindeydi.
Temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi, 127,4'ten 127,9'a revize edildi.
Raporda ayrıca, tüketicilerin içinde bulundukları koşullara yönelik değerlendirmelerini ölçen Mevcut Durum Endeksi'nin 166,1'den 172,2'ye yükseldiği kaydedildi.
Geleceğe yönelik öngörülere yönelik Beklentiler Endeksi'nin de 102,4'ten 107,6'ya yükseldiği bildirildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan kritik açıklama
Türkiye'nin en güzel işi onda! 30 bin lira maaş alıyor
Mahkemeden milyonları ilgilendiren emsal karar
Dolar ne kadar? 28 Ağustos 2018 dolar yorumları
Borsa İstanbul'da 'swap pazarı' kuruluyor
Üniversite öğrencileri yaptı! Yüzde 95'i yerli üretim elektrikli otomobil
Dolar ne kadar? 27 Ağustos dolar yorumları
Mahir Ünal: Kur atağı bertaraf edildi
Araç kiralarken bakım belgesi isteyin!
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilave tedbirler
Okuyucu Yorumları 0 yorum