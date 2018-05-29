ABD'de tüketici güveni beklenti dahilinde yükseldi

WASHINGTON (AA) - ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi beklenti dahilinde mayısta 128’e yükseldi.

Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Conference Board'un raporuna göre, Tüketici Güven Endeksi mayısta bir önceki aya kıyasla 2,4 puan artarak 128 oldu. Endekse yönelik piyasa beklentisi de 128 seviyesindeydi.

Bu arada, nisan ayına yönelik endeks ise 128,8’den 125,6’ya revize edildi.

