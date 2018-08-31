ABD'de tüketici güveni beklentiyi aştı

ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMICH), bu ay 96,2 değerini alarak piyasa beklentisini aştı.
Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Michigan Üniversitesi'nin raporuna göre, UMICH, ağustos sonunda 96,2 değerini aldı. Endekse yönelik piyasa beklentisi 95,5 seviyesindeydi. Endeks, ağustos ortasında 95,3 değerini almıştı.
Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen Mevcut Ekonomik Koşullar Endeksi ise 107,8'den 110,3'e yükseldi.
Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan Beklentiler Endeksi ise 87,3'ten 87,1'e geriledi.
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