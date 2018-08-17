ABD'de tüketici güveni beklentiyi karşılamadı

ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMICH), bu ay 95,3’e gerileyerek beklentinin altında kaldı.
Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Michigan Üniversitesi'nin raporuna göre, UMICH, ağustos ortasında 95,3 değerini aldı. Endekse yönelik piyasa beklentisi 98 seviyesindeydi. Endeks, temmuz sonunda 97,9 değerini almıştı.
Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen Mevcut Ekonomik Koşullar Endeksi ise 114,4'ten 107,8'e geriledi.
Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan Beklentiler Endeksi ise değişmeyerek 87,3 seviyesinde sabit kaldı.
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