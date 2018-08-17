FİNANS

ABD'de tüketici güveni beklentiyi karşılamadı

FİNANS HABERLERİ  | 17.08.2018 17:40 | Son Güncelleme

Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Michigan Üniversitesi'nin raporuna göre, UMICH ağustos ortasında nihai 95,3 değerini aldı - Endekse yönelik beklenti 98 seviyesindeydi

ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMICH), bu ay 95,3’e gerileyerek beklentinin altında kaldı.

Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Michigan Üniversitesi'nin raporuna göre, UMICH, ağustos ortasında 95,3 değerini aldı. Endekse yönelik piyasa beklentisi 98 seviyesindeydi. Endeks, temmuz sonunda 97,9 değerini almıştı.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen Mevcut Ekonomik Koşullar Endeksi ise 114,4'ten 107,8'e geriledi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan Beklentiler Endeksi ise değişmeyerek 87,3 seviyesinde sabit kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMICH)

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