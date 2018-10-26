ABD'de tüketici güveni ekimde geriledi

WASHINGTON (AA) - ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMICH), ekim sonunda 98,6’ya gerileyerek beklentinin altında kaldı.
Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Michigan Üniversitesi'nin raporuna göre, UMICH, ekim ayı sonunda ay ortasına kıyasla 0,4 puan gerileyerek 98,6 değerini aldı.
Eylülde son 14 yılın en yüksek ikinci seviyesini kaydeden endekse yönelik beklenti 99 değerini yönündeydi.
Beklentiyi karşılamayan endekste, tüketicilerin mevcut duruma yönelik değerlendirmelerinde yaşanan zayıflama etkili oldu.
Verilere göre, Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen Mevcut Ekonomik Koşullar Endeksi 114,4'den 113,1’e geriledi.
Raporda görüşlerine yer verilen Michigan Üniversitesi Tüketici Araştırmaları Direktörü Richard Curtin, tüketicilerin varlık piyasalarında yaşanan değer kaybı, artan faiz oranları ve yaklaşan ara seçimler nedeniyle daha karamsar hale geldiği değerlendirmesinde bulundu.
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