ABD'de tüketici güveni haziranda geriledi

WASHINGTON (AA) - ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi haziranda 126,4’e gerileyerek beklentinin altında kaldı.

Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Conference Board'un raporuna göre, Tüketici Güven Endeksi haziranda bir önceki aya kıyasla 2,4 puan azalarak 126,4 oldu. Endekse yönelik piyasa beklentisi ise 128 seviyesindeydi.

Raporda, tüketicilerin içinde bulundukları koşullara yönelik değerlendirmelerini ölçen Mevcut Durum Endeksi’nin 161,1 ile önceki ayki seviyesine yakın kalmasına karşın, Beklentiler Endeksi’nin 107,2’den 103,2’ye gerilediği bildirildi.

