FİNANS

ABD'de tüketici güveni haziranda geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2018 18:28 | Son Güncelleme

Conference Board'un raporuna göre, Tüketici Güven Endeksi haziranda bir önceki aya kıyasla 2,4 puan azalarak 126,4 oldu - Endekse yönelik piyasa beklentisi ise 128 seviyesindeydi

WASHINGTON (AA) - ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi haziranda 126,4’e gerileyerek beklentinin altında kaldı.

Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Conference Board'un raporuna göre, Tüketici Güven Endeksi haziranda bir önceki aya kıyasla 2,4 puan azalarak 126,4 oldu. Endekse yönelik piyasa beklentisi ise 128 seviyesindeydi.

Raporda, tüketicilerin içinde bulundukları koşullara yönelik değerlendirmelerini ölçen Mevcut Durum Endeksi’nin 161,1 ile önceki ayki seviyesine yakın kalmasına karşın, Beklentiler Endeksi’nin 107,2’den 103,2’ye gerilediği bildirildi.

PARTNERPlayboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...Playboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...
UHKİB: Hazır giyimde Endüstri 4.0 dönüşümü başladıUHKİB: Hazır giyimde Endüstri 4.0 dönüşümü başladı
ATBD / Terzioğlu: İki ülke ilişkileri açısından parlak dönem başlangıcıATBD / Terzioğlu: İki ülke ilişkileri açısından parlak dönem başlangıcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Conference Board tüketici güveni

En Çok Okunan Haberler

Seçim sonuçlarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir

Seçim sonuçlarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den seçim sonucu açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den seçim sonucu açıklaması

ABD ürünlerinin ithalatına ek mali yükümlülük

ABD ürünlerinin ithalatına ek mali yükümlülük

Mobius: TL ucuz alım tavsiye ediyorum

Mobius: TL ucuz alım tavsiye ediyorum

Moody's'ten seçim sonrası ilk açıklama

Moody's'ten seçim sonrası ilk açıklama

Kanada yıllık 80 bin dolar maaşla çalışacak 48 bin tır şoförü arıyor

Kanada yıllık 80 bin dolar maaşla çalışacak 48 bin tır şoförü arıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Diğer Haberler
UHKİB: Hazır giyimde Endüstri 4.0 dönüşümü başladı

UHKİB: Hazır giyimde Endüstri 4.0 dönüşümü başladı

ATBD / Terzioğlu: İki ülke ilişkileri açısından parlak dönem başlangıcı

ATBD / Terzioğlu: İki ülke ilişkileri açısından parlak dönem başlangıcı

BYSD / Büyükhelvacıgil: Tağşiş Yasası’nın çıkmasını bekliyoruz

BYSD / Büyükhelvacıgil: Tağşiş Yasası’nın çıkmasını bekliyoruz

Oyuncak kampanyasına Selahattin Alpay'dan destek

Oyuncak kampanyasına Selahattin Alpay'dan destek

Antalya'ya 4,5 milyondan fazla turist geldi

Antalya'ya 4,5 milyondan fazla turist geldi

EED/Kumbaroğlu: 2023 enerji hedeflerine yönelmek gerekiyor

EED/Kumbaroğlu: 2023 enerji hedeflerine yönelmek gerekiyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.