ABD'de tüketici kredileri beklenenden fazla arttı

WASHINGTON (AA) - ABD'de tüketici kredileri, temmuzda 16,6 milyar dolar artarak beklentiyi geride bıraktı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) raporuna göre, ülkede tüketici kredileri, temmuzda geçen yılın aynı dönemine kıyasla 16,6 milyar dolar (yüzde 5,1) artarak 3 trilyon 93 milyar dolara ulaştı.

Veriye ilişkin piyasa beklentisi 13,9 milyar dolar seviyesindeydi.

Tüketici kredilerinin temmuzda beklentinin üstünde artmasında ev, otomobil ve öğrenci gibi devir yapmayan kredilerin yüzde 6,4 artışla 8 ayın en güçlü yükselişini kaydetmesi belirleyici oldu.

Kredi kartı ve benzeri devir yapan borçların da yüzde 1,5 artarak kredi büyümesine katkı sağladığı bildirildi.

Raporda ayrıca haziran ayı tüketici kredilerindeki artışın 10,2 milyar dolardan 8,5 milyar dolara revize edildiği kaydedildi.

