ABD'de ÜFE 3 aydır ilk kez yükseldi

WASHINGTON (AA) - ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık yüzde 0,2 artarak son 3 ayın ilk yükselişini kaydetti.
ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, ÜFE, eylülde önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı. Hazirandan bu yana ilk kez artan endekse ilişkin eylül beklentisi de yüzde 0,2 artış yönündeydi.
Geçen temmuz ayında sabit kalan ÜFE, ağustosta yüzde 0,1 azalarak son 1,5 yılın ilk düşüşünü kaydetmişti.
Rapordaki veriler, üretici fiyatlarının eylülde artmasında taşımacılık maliyetlerindeki yüzde 1,8’lik yükselişin belirleyici olduğunu ortaya koydu.
Eylülde yıllık ÜFE ise yüzde 2,8’den yüzde 2,6’ye geriledi ve yüzde 2,7 seviyesindeki piyasa beklentisinin altında kaldı.
Aynı dönemde, değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise beklenti paralelinde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,5 arttı.
ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.
Piyasalar, Fed’in görmekten endişelendiği enflasyonist baskılara dair hiçbir işaret sunmayan üretici fiyatlarının ardından yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'ni merakla bekliyor.
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler
İşte dünyada en çok dolar milyarderine sahip 20 şehir! Listede Türkiye de var
Dolar kuru ne kadar? 10 Ekim güncel dolar kuru ve yorumları...
Dolar ne kadar? 9 Ekim dolar yorumları
Son dakika! Türkiye'den kritik çelik ithalatı kararı
Hayatınızı kolaylaştıracak yepyeni bir uygulama: OtoParlat
Dacia Duster, emisyon standartlarına uyum sağlayacak!
Bakan Albayrak: Ekonomide dengelenme başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum