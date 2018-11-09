FİNANS

ABD'de ÜFE 6 yılın en hızlı yükselişini gösterdi

FİNANS HABERLERİ  | 09.11.2018 17:24 | Son Güncelleme

Ülkede üretici enflasyonu ekimde önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı - Ekim 2012'den bu yana en hızlı yükselişi gösteren endekse ilişkin beklenti yüzde 0,2 artış yönündeydi

WASHINGTON (AA) - ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde aylık yüzde 0,6 artarak son 6 yılın en hızlı yükselişini kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, ÜFE, ekimde önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı. Ekim 2012'den bu yana en hızlı yükselişi gösteren endekse ilişkin beklenti yüzde 0,2 artış yönündeydi.

Beklentileri aşarak yükselişini ikinci aya taşıyan üretici fiyatlarında petrol ve makine gibi girdilerin maliyetlerinin artması belirleyici oldu.

Ekimde yıllık ÜFE de yüzde 2,6’dan yüzde 2,9’a yükselerek yüzde 2,5 seviyesindeki beklentiyi geride bıraktı.

Aynı dönemde, değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE'nin ise aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 2,6 arttığı bildirildi. Çekirdek üretici enlasyonuna ilişkin aylık ve yıllık beklentiler sırasıyla yüzde 0,2 ve yüzde 2,3 olarak belirlenmişti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

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