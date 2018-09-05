ABD'de yeni araç satışları Ağustos ayında yüzde 2.4 arttı

İstanbul, 5 Eylül (DHA) - Avrupa Birliği ile araç ticareti konusunda ek gümrük vergileri sorunu yaşayan ABD'de yeni araç satışları Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.4 arttı.

Autodata'nın verilerine göre, Ağustos 2017'de 1.19 milyon adet olan yeni araç satışı Ağustos 2018'de 1.22 milyon adete yükseldi. Bu verilere henüz Ağustos ayı satış rakamlarını açıklamayan ABD'nin en büyük araç üreticisi General Motors dahil edilmedi. Yılın ilk 8 ayında ise satışlar geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 0.8 artarak 9.4 milyon adete çıktı.

Ağustos ayında Fiat Chrysler büyük üreticiler arasında satışlarını en çok artıran oldu. Fiat Chrysler yüzde 10.0 artışla 193 bin 718 adet araç satarken, Ford Motor'un satışları yüzde 4.1 artarak 218 bin 504 adede çıktı.

Toyota'nın satışları ise yüzde 2.0 azalarak 223 bin 55 adet olarak gerçekleşti. Ağustos ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle yıllık satış adedi 16.72 milyon oldu. Temmuz'da bu rakam 16.77 milyon düzeyindeydi.

