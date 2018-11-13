ABD'deki müze giriş ücreti için Bitcoin kabul ediyor

Gonca YAĞCI, (DHA)- ABD'nin Ohio eyaletindeki Great Lakes Bilim Merkezi, müze girişi ödemelerinde 13 Kasım'dan itibaren ödeme olarak Bitcoin kabul edeceğini açıkladı.

Bölgenin en büyük müze ve eğitim merkezlerinden biri olan Great Lakes Science Center, ABD’de Bitcoin kabul eden üçüncü müze oldu.

Bilim Merkezi’nin Müdürü Kirsten Ellenbogen, kurumun yerel blockchain ekosistemini geliştirmek için kripto para kullanacağını söyledi.

Ellenbogen, "Konferans etrafında çok fazla heyecan ve ilgi var. Bitcoin kabul etmek, Cleveland içerisindeki blockchain ekosisteminin büyümesini sağlayacak hızlanmanın küçük bir parçası" diye konuştu.

Müze Müdürü, ziyaretçilerin kripto para kullanarak bilet satın alabildiklerini ve NASA Glenn Ziyaret Merkezi’ni gezebildiklerini kaydetti.

Diğer yandan 2013 yılındandan bu yana Coastal Bend Müzesi ile St Petersburg Tarih Müzesi’si de ABD’de Bitcoin kabul eden ilk iki müze arasında yer alıyor.

