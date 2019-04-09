FİNANS

ABD'den AB ürünlerine gümrük vergisi

FİNANS HABERLERİ  | 09.04.2019 21:26 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Dünya Ticaret Örgütü, AB'nin Airbus'a sağladığı sübvansiyonların ABD'yi kötü etkilediğini tespit etti. Şimdi ABD, 11 milyar dolarlık AB ürünlerine gümrük vergisi uygulayacak. AB, yıllarca ticarette ABD'den faydalandı. Bu yakında sona erecek"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin (AB) 11 milyar dolar değerindeki ürünlerine gümrük vergisi uygulayacaklarını duyurdu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Trump, "Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Avrupa Birliği'nin (AB) Airbus'a sağladığı sübvansiyonların ABD'yi kötü etkilediğini tespit etti. Şimdi ABD, 11 milyar dolarlık AB ürünlerine gümrük vergisi uygulayacak. AB, yıllarca ticarette ABD'den faydalandı. Bu yakında sona erecek." ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu kararı, Beyaz Saray bünyesinde doğrudan başkana bağlı çalışan ABD Ticaret Temsilciliğinin, Airbus şirketine sağlanan sübvansiyonlara karşılık vergi uygulanacak ürünlerin listesini oluşturmasının ardından geldi.

ABD Ticaret Bakanlığı da AB'nin Airbus'a verdiği mali desteği gerekçe göstererek, havacılıkla ilgili ürünler, süt ürünleri ve şarapların da aralarında bulunduğu AB ülkelerinden ithal edilen çok sayıda ürünün listesini Beyaz Saray'a sunmuştu.

Bakanlığa göre, AB'nin Airbus'a sağladığı sübvansiyonlar, ABD'ye yıllık olarak 11 milyar dolar zarar veriyor.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer de dün yaptığı açıklamada, "Nihai hedefimiz AB ile büyük sivil uçakların üretimine sağlanan dengesiz sübvansiyonların sona erdirilmesi konusunda uzlaşı sağlamak. AB bu zarar verici sübvansiyona son verdiğinde ABD'nin uyguladığı ek gümrük vergileri de kaldırılabilir." ifadelerini kullanmıştı.

PARTNER133 kiloya çıkmıştı, çikolatayı bırakınca hayatı değişti133 kiloya çıkmıştı, çikolatayı bırakınca hayatı değişti
İstanbul Havalimanı'na dünyanın en büyük yolcu uçağı da gelecekİstanbul Havalimanı'na dünyanın en büyük yolcu uçağı da gelecek
DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’nın galibi Erzurum Teknik ÜniversitesiDASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’nın galibi Erzurum Teknik Üniversitesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB abd Airbus gümrük vergisi Trump

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan İstanbul oy sayım itirazı açıklaması

İmamoğlu'ndan İstanbul oy sayım itirazı açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan Büyükçekmece açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan Büyükçekmece açıklaması

Fiyatları 2 yıldır aldı başını gidiyor

Fiyatları 2 yıldır aldı başını gidiyor

Dev banka 1600 kişiyi işten çıkaracak

Dev banka 1600 kişiyi işten çıkaracak

Otomobil devinden sıfır faizli kredi avantajı

Otomobil devinden sıfır faizli kredi avantajı

Fiyatı dudak uçuklatıyor!

Fiyatı dudak uçuklatıyor!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Havalimanı'na dünyanın en büyük yolcu uçağı da gelecek

İstanbul Havalimanı'na dünyanın en büyük yolcu uçağı da gelecek

DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’nın galibi Erzurum Teknik Üniversitesi

DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’nın galibi Erzurum Teknik Üniversitesi

Kuveyt Havalimanı'na Türk imzası, projenin yüzde 35'i tamamlandı

Kuveyt Havalimanı'na Türk imzası, projenin yüzde 35'i tamamlandı

Turkish Cargo küresel pazarda büyümeye devam ediyor

Turkish Cargo küresel pazarda büyümeye devam ediyor

CK Enerji Boğaziçi Elektrik’te e-Devlet dönemi

CK Enerji Boğaziçi Elektrik’te e-Devlet dönemi

Pamukkale Turizm hakkında verilen iflas kararı bozuldu

Pamukkale Turizm hakkında verilen iflas kararı bozuldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.