ABD'den AB'ye ticari görüşme eleştirisi

BRÜKSEL (AA) - ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Avrupa Birliği (AB) ile devam eden ticari görüşmelerde çok yavaş ilerlendiğini belirterek, "Gerçekten somut ilerlemeye ihtiyacımız var. Başkanın sabrı sınırsız değil." dedi.

Ross, Brüksel'de AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström'le gerçekleştirdiği görüşme sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

AB ve ABD arasındaki ticari konularda yapılan görüşmelerin çok yavaş ilerlediğine dikkati çeken Ross, ABD Başkanı Donald Trump'ın sabrının yakında bitebileceğini söyledi.

Ross, AB ile ticari konularda yapılacak müzakerelerin beş yıllık bir proje olmaması gerektiğini, bu alanda hızlıca ilerlenebileceğini dile getirdi.

AB Komisyonu Üyesi Malmström ise ABD tarafının gerçekleştirilen ticari görüşmelere samimi bir şekilde ilgi göstermediğini ifade etti.

Toplantıda, daha önce liderler seviyesinde gerçekleştirilen görüşme sonrası genel durumu ele aldıklarını belirten Malmström, "ABD ile henüz müzakerelere başlamadık." ifadesini kullandı.