FİNANS

ABD'den Bayer-Monsanto birleşmesine onay

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 21:31 | Son Güncelleme

ABD Adalet Bakanlığı, Bayer'in Monsanto'yu satın almasına tohum işleme ve kimyasal tarım alanındaki 9 milyar dolarlık varlıklarını elden çıkarması kaydıyla onay verdi - Bayer'in 66 milyar dolarlık satın almanın gerçekleşmesi için bu şartı kabul ettiği belirtildi

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Alman kimya ve ilaç devi Bayer'in, Amerikalı tarımsal biyoteknoloji şirketi Monsanto'yu 66 milyar dolara bünyesine katmasına, 9 milyar dolar değerindeki varlıklarını elden çıkarması şartıyla izin verdi.

ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bayer'in, Monsanto'yu tohum işleme ve kimyasal tarım alanındaki diğer varlıklarını elden çıkarmak kaydıyla satın almasına onay verildi.

İki yılı yakın süredir devam eden müzakereler sonucunda Brüksel’in ardından Washington’un da birleşmeye onay vermesiyle Bayer’in tarım ilaçları ve tohumculuk sektöründe dünyanın en büyük şirketi olmasının önünde engel kalmadı.

Bayer 66 milyar dolarlık satın almanın gerçekleşmesi için 9 milyar dolar değerindeki varlıklarını, tarım sektöründeki rekabetin koruması amacıyla elden çıkarmayı kabul etti.

Açıklamada, söz konusu elden çıkarmanın bugüne kadarki en büyük tutara karşılık geldiği vurgulanırken, “Bunun sonucunda, Amerikan çiftçileri ve tüketicileri tarım endüstrisindeki rekabetten yararlanmaya devam edecek.” ifadesine yer verildi.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, şirket yöneticileri prensip anlaşmasına vardıktan sonra ABD Adalet Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi. Bayer'in Monsanto'yu satın almasına yönelik izin için tohum işleme ve kimyasal tarım alanındaki diğer varlıklarını elden çıkarmayı kabul ettiği öne sürüldü.

Avrupa Birliği de merkezi Almanya'nın Leverkusen kentinde bulunan Bayer'in, Missouri merkezli Monsanto'yu bünyesine katmasına geçen mart ayında yeşil ışık yakmıştı.

Öte yandan, çevreciler ve organik tarım firmaları, genetiğiyle oynanmış tarım ürünlerinin Kuzey Amerika kıtasına yayılmasında büyük rol oynayan Monsanto'nun Bayer tarafından satın alınmasına, aynı şeyin Avrupa kıtasında da yaşanacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Bayer ise her gün artan küresel gıda ihtiyacının karşılanması için üretim verimini yükseltecek yeni teknolojilerin kullanılması gerektiğini savunuyor.

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