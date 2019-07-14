"ABD'den bu yıl yeni yatırımcıların Türkiye'ye geleceğine inanıyoruz"

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - Türk Amerikan İş Adamları Derneği ve Amerikan Ticaret Odası (TABA-AmCham) Genel Başkanı Ali Osman Akat, bu yıl ABD'den yeni yatırımcıların Türkiye'ye geleceğine inandığını ifade ederek, "Hatta bununla ilgili görüşmeler devam ediyor. Türkiye'de yatırımları olan Amerikan firmaları yıl sonu itibarıyla yatırımlarını artıracak." dedi.

Ali Osman Akat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump'ın "ABD ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin 75 milyar dolardan 100 milyar dolara çıkması gerektiği" mesajını verdiğini söyledi.

Bu mesajın herhangi bir ticaret yaptırımı olmayacağını gösterdiğini belirten Akat, "Bizim görüşümüz, S-400 konusundaki psikolojik baskı Amerika tarafından devam etmektedir. ABD'nin bununla ilgili herhangi bir ticari yaptırım yapacağını beklememekteyiz. Fakat psikolojik baskı yapmaya devam ediyor." diye konuştu.

Psikolojik baskının ticareti etkileyeceğini düşünmediğini ifade eden Akat, "Her ne kadar daha önce vize ve rahip Andrew Brunson krizi yaşansa da ticaret emin ellerde devam etti. Bundan sonra da devam edeceğine inanıyoruz." dedi.