FİNANS

ABD'den çiftçilere 12 milyar dolarlık yardım

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2018 01:01 | Son Güncelleme

Yabancı ülkelerin gümrük vergileri nedeniyle zor durumda kalan ABD'nin tarım sektöründeki üreticiler için yaklaşık 12 milyar dolarlık bir yardım programı onaylandı

ABD Tarım Bakanlığı, diğer ülkelerin gümrük vergisi misillemeleri nedeniyle zarar gören Amerikalı çiftçilere 12 milyar dolar değerinde yardım programı uygulanacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tarım Bakanı Sonny Perdue'ya direktif vererek tarım sektöründeki üreticileri korumak için kısa dönemde bir strateji oluşturmasını istediği belirtildi.

Strateji kapsamında üreticiler için yaklaşık 12 milyar dolarlık bir yardım programının onaylandığına yer verilen açıklamada, Trump hükümetinin uzun dönemde ise Amerikalı çiftçilerin küresel pazarda daha iyi rekabet edebilmesi için daha adil ticaret anlaşmaları üzerinde çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım Bakanı Perdue, "Başkan, her bir Amerikan çiftçisinin arkasını kollamak için söz verdi ve bizim kırsal ekonomimizi güçlü tutmamızın önemini biliyor. Maalesef ABD'nin tarım üreticileri Çin'in yasadışı ticaret faaliyetleri ve misillemesi nedeniyle haksızlığa uğradılar." ifadelerini kullandı.

Trump'ın yabancı ülkelerden ithal edilen ürünlere gümrük vergisi uygulamasının ardından, bu ülkelerin misilleme yaparak ABD'den ithal edilen tarım ürünlerine gümrük vergisi getirmesi Amerikalı çiftçileri küresel piyasada zor durumda bırakırken, ABD'de et ve et ürünlerinin stokları hızla artış gösterdi ve fiyatlar sert biçimde düştü.

Uzmanlar, ABD'de kasım ayında yapılacak Konge seçimlerine doğru Başkan Trump'ın çiftçilere desteğini arttırdığına dikkati çekerek, Trump'ın tarım sektörünün güçlü olduğu Wisconsin, Ohio ve Iowa gibi kilit eyaletlerde Cumhuriyetçilerin etkinliğini genişletmeye çalıştığını belirtti.

Trump, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gümrük vergileri en harikası! ABD'ye haksız muamele eden bir ülke ya ticaret müzakerelerinde adil bir anlaşma sağlamalı ya da gümrük vergileriyle vurulmalı." yorumunda bulunmuştu.

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