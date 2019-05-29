FİNANS

ABD'den Çin'e: Zayıf para birimi politikasından vazgeçin

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2019 09:00 | Son Güncelleme

ABD Hazine BakanıSteven Mnuchin, Çin'e ülkenin para biriminin (RMB) zayıf tutulmasına dayalı para politikasından vazgeçilmesi çağrısı yaptı.

İstanbul, 29 Mayıs (DHA) - ABD Hazine BakanıSteven Mnuchin, Çin'e ülkenin para biriminin (RMB) zayıf tutulmasına dayalı para politikasından vazgeçilmesi çağrısı yaptı.
Çin para biriminin son bir yıl içinde ABD karşısında yüzde 8.0 zayıfladığını vurgulayan Mnuchin, iki ülke arasındaki ticarette Çin lehine devasa bir dış ticaret fazlası olduğuna dikkat çekti.
Mnuchin, "Hazine, Çin ile para birimleri temelinde geliştirilmiş iki taraflı taahhütler konusunu gündemde tutmayı sürdürecektir" dedi.
ABD Hazine Bakanlığı, Kongre'ye sunduğu yarı yıl raporunda, ABD'nin 21 ticari ortağının kur politikalarını gözden geçirdi ve 9 ülkenin bu politikaları nedeniyle yakından izlenmelerinin gerektiği sonucuna vardı.
Rapora göre, Çin, Almanya, İrlanda, İtalya, Japonya, Güney Kore, Malezya, Singapur ve Vietnam'ın kur uygulamalarının izlenmesi gerekiyor.

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