FİNANS

ABD'den Esed rejimi ile DEAŞ arasında aracılık yapanlara yaptırım

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2018 01:35 | Son Güncelleme

ABD Hazine Bakanlığından, Esed rejimi ile terör örgütü DEAŞ'ın petrol ve silah ticaretine aracılık eden Qatirji Company adlı nakliyat şirketi ve sahibi Muhammed el-Qatirji'nin yaptırım listesine alındığı açıklandı - Suriye rejimine petrol ve doğalgaz sağladıkları gerekçesiyle iki kişi ve üç şirket daha yaptırım listesine eklendi

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Esed rejimi ile terör örgütü DEAŞ'ın petrol ve silah ticaretine aracılık eden Qatirji Company adlı nakliyat şirketi ve sahibi Muhammed el-Qatirji'ye yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Esed rejimiyle yakın ilişkileri bulunan Suriye vatandaşı Muhammed el-Qatirji'nin DEAŞ kontrolündeki bölgelere petrol ve silah sevkiyatı gerçekleştirdiği gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı bildirildi.

El-Qatirji'nin kendi ismini taşıyan nakliye şirketinin, Suriye hükümeti ve DEAŞ arasında 2016 yılında imzalanan ticaret anlaşmasında tek aracı olarak yer aldığı kaydedildi.

- Esed'in petrol tedarik ağına yaptırım

Öte yandan, ABD Hazine Bakanlığı, Suriye rejimine petrol ve doğalgaz sağladıkları gerekçesiyle iki kişi ve üç şirkete daha yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, "petrol tedarik ağı" olarak tanımlanan söz konusu şahıs ve kuruluşların, Suriye vatandaşı Adnan el-Ali, Lübnan vatandaşı Fadi Nasser, Abar Petroleum, Sonex Investments, Nasco Polymers & Chemicals olduğu belirtildi.

Esed rejiminin İran'dan askeri ekipman ve başka malları ithaline aracılık ettiği öne sürülen Yasir Abbas ile Birleşik Arap Emirliklerinde faaliyet gösteren International Pipeline Constuction isimli inşaat şirketinin de yaptırım listesine eklendiği ifade edildi.

Yaptırımlar çerçevesinde bu şahıs ve kuruluşların ABD'de bulunan tüm mal varlıkları dondurulurken, Amerikalılarla ticari ilişkileri de yasaklandı.

PARTNERHamilelik cinsel isteği nasıl etkiler?Hamilelik cinsel isteği nasıl etkiler?
Amasya'dan Yeni Havalimanı'na 5 milyon dolarlık LED üretimiAmasya'dan Yeni Havalimanı'na 5 milyon dolarlık LED üretimi
Afrikalı bakan ve yardımcılarından İzmirli yatırımcılara davetAfrikalı bakan ve yardımcılarından İzmirli yatırımcılara davet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Hazine Bakanlığı deaş Esed suriye

En Çok Okunan Haberler

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Bu sene öğrenci yurtlarında zam yok

Bu sene öğrenci yurtlarında zam yok

En çok altına sahip ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası ise...

En çok altına sahip ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası ise...

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Dikkat! İşsizlik maaşına yeni düzenleme geliyor

Dikkat! İşsizlik maaşına yeni düzenleme geliyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Amasya'dan Yeni Havalimanı'na 5 milyon dolarlık LED üretimi

Amasya'dan Yeni Havalimanı'na 5 milyon dolarlık LED üretimi

Afrikalı bakan ve yardımcılarından İzmirli yatırımcılara davet

Afrikalı bakan ve yardımcılarından İzmirli yatırımcılara davet

80 bin liranın altında araba bulmak zor

80 bin liranın altında araba bulmak zor

Türkmenistan, Tacikistan yüklerini 10 gündür sınırda bekletiyor

Türkmenistan, Tacikistan yüklerini 10 gündür sınırda bekletiyor

AK Parti'li Öztürk: Fındık fiyatı 3-4 dolar olmalıdır

AK Parti'li Öztürk: Fındık fiyatı 3-4 dolar olmalıdır

BİSAM: Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1,749 lira oldu

BİSAM: Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1,749 lira oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.