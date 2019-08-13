FİNANS

ABD’den İngiltere’ye öncelikli ticaret sözü

FİNANS HABERLERİ  | 13.08.2019 13:23 | Son Güncelleme

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton: - "Net olmak gerekirse, Trump’ın yönetiminde Britanya ticaret sırasının her zaman en önünde olacak. Biz çok hızlı hareket etmek istiyoruz"

LONDRA (AA) – ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasının ardından ABD ile ticaret anlaşması yapmak isteyen ülkeler arasında öncelikli olacağını belirtti.

İngiliz yayın kurumu BBC, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın Londra ziyareti kapsamında ABD’nin İngiltere’nin AB’den anlaşmasız şekilde çıkmasını desteklediğini ifade ettiğini bildirdi.

Bolton, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının ardından (Brexit) ABD ile ticaret anlaşması yapacak olan ülkeler içerisinde ilk sırada yer alacağını kaydetti.

İngiltere’nin AB’den çıkışının ardından ABD’nin bir dizi sektör bazlı ticaret anlaşmasının müzakerelerine başlayabileceğinin atını çizen Bolton, “Net olmak gerekirse, Trump’ın yönetiminde Britanya ticaret sırasının her zaman en önünde olacak. Biz çok hızlı hareket etmek istiyoruz. Bir önceki hükümetle daha hızlı ilerlemiş olmayı dilerdik.” ifadelerini kullandı.

Financial Times gazetesi ise, Bolton’un Çinli Huawei’nin İngiltere’nin 5G altyapısında rol alması ihtimaline ilişkin de değerlendirmelerine yer verdi.

Bolton, “İngiliz yetkililer bana Huawei meselesine ilk aşamasından itibaren baktıklarını belirtti. 5G teknolojilerinin güvenliğinden ödün vermemek konusunda çok endişeliler. Bana, bu bu konuyu yeniden değerlendirmek istediklerini ve kararlarından emin olmak istediklerini söylediler.” İfadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile İran ve Hong Kong’un da aralarında bulunduğu bir dizi konuyu görüştü.

Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda İran ile Hürmüz Körfezinde yaşanan gerilim, Hong Kong’daki gelişmeler ile İngiltere’nin 5G altyapısı konuları ele alındı.

Toplantıda İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının ardından iki ülkenin ticari ilişkilerinin alacağı şekil ile İngiltere’nin ABD ile kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması yapma kararlılığı da gündeme geldi.

Öte yandan Johnson’ın ABD Başkanı Donald Trump ile de bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

- 5G krizi

İngiltere'nin 5G altyapısında Çin'in Huawei şirketinin rol almasına yönelik planların basına yansıması İngiltere ile ABD arasında gerilime yol açmıştı.

Dönemin Başbakanı Theresa May, bu konuda basına bilgi sızdırdığı gerekçesiyle Savunma Bakanı Gavin Williamson'ın istifasını istemişti. Williamson, Johnson'ın Başbakan olmasıyla yeniden kabineye alınarak Eğitim Bakanlığına getirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
abd Brexit ingiltere Londra ticaret

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