FİNANS

ABD'den İran'a insan hakları yaptırımı

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2018 20:19 | Son Güncelleme

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tahran rejimi adına insan haklarını ve özgürlüklerini ihlal eden toplam 9 kişi ve kuruma yaptırım uygulanacağı bildirildi

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, ciddi insan hakları ihlalleri ve sansür gerekçesiyle İranlı 6 kişi ve 3 kurumu yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tahran rejimi adına insan haklarını ve özgürlüklerini ihlal eden toplam 9 kişi ve kuruma yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Yaptırım listesine alınan Ansar-e Hizbullah örgütünün, İran hükümetinden aldığı destekle kadınlara yönelik asid saldırıları dahil olmak üzere birçok şiddet eyleminde yer aldığı vurgulanan açıklamada, örgütün kurucu liderleri Abdolhamid Mohtasham ve Hossein Allahkaram ile Meşhed şehrindeki kolunun yöneticisi Hamid Ostad'ın yaptırım listesine eklendiği ifade edildi.

Tahran Hapishaneler Kurumu kontrolündeki Evin Hapishanesine ise hükümlülere fiziksel ve cinsel saldırılara bulunulduğu gerekçesiyle yaptırım uygulanacağı belirtilen açıklamada, İranlı yetkililer tarafından açılan soruşturmalar ise "sahte" sıfatıyla nitelendirildi.

Listeye alınan üçüncü kuruluş ise Tahran rejimine İran vatandaşlarının sosyal medya kullanımlarını denetleme ve takip etme imkanı sunan Hanista Programlama Grubu oldu.

ABD Hazine Bakanlığı, ayrıca İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyonu'nun Direktörü Abdulali Ali-Asgari dahil olmak üzere 3 üst düzey kamu yetkilisine sansür faaliyetleri nedeniyle yaptırım uygulanacağını açıkladı.

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ABD Hazine Bakanlığı iran yaptırım

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