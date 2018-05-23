ABD'den İran'a yeni yaptırımlar

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Yemen'deki Husilere, İran Devrim Muhafızları adına silah ve teknik yardım sağladıkları gerekçesiyle 5 İran vatandaşını yaptırım listesine aldı.
ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mahmud Bagheri Kazemabad, Mohammad Agha Ja’fari, Mehdi Azarpisheh, Javad Bordbar Shir Amin ve Sayyed Mohammad Ali Haddadnezhad Tehrani isimli İran vatandaşlarının yaptırım listesine eklendiği belirtildi.
Yemen'de faaliyet gösteren Husilerin Suudi Arabistan'a karşı kullandıkları füze ve silahların İran'dan geldiği iddiasına yer verilen açıklamada, adı geçen şahısların İran Devrim Muhafızları adına Yemen'deki Husilere silah yardımı ve teknik destek sağladıkları vurgulandı.
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