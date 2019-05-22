FİNANS

ABD'den ithal edilen bazı mallarda ek mali yükümlülük yüzde 50 indirildi

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2019 08:47 | Son Güncelleme

ABD'den kökenli bazı ürünlerin ithalatında, geçen yıl 14 Ağustos'ta yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan "ek mali yükümlülük yüzde 50 indirildi." Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, söz konusu liste kapsamında binek otomobiller, alkollü içkiler, yaprak tütün, güzellik ve makyaj ürünleri ile sıvanmamış kağıt ve karton gibi ürünler bulunuyor.

İstanbul, 22 Mayıs (DHA) - ABD'den kökenli bazı ürünlerin ithalatında, geçen yıl 14 Ağustos'ta yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan "ek mali yükümlülük yüzde 50 indirildi."
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, söz konusu liste kapsamında binek otomobiller, alkollü içkiler, yaprak tütün, güzellik ve makyaj ürünleri ile sıvanmamış kağıt ve karton gibi ürünler bulunuyor.
Kararlar ABD'den ithal aşamasında uygulanacak ek mali yükümlülük oranı binek otomobiller için yüzde 120'den yüzde 60'a, alkollü içkiler için yüzde 140'tan yüzde 70'e, yaprak tütün için yüzde 60'tan yüzde 30'a, güzellik ve makyaj ürünleri için yüzde 60'tan yüzde 30'a düşürüldü.
Karara göre, diğer sert kabuklu meyvalar (taze veya kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış veya soyulmuş olsun olmasın) için oran yüzde 20'den yüzde 10'a, pirinç için oran yüzde 50'den yüzde 25'e, 2106.90 pozisyon nolu 'Diğerleri' için yüzde 20'den yüzde 10'a, alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 80'den az olan denatüre edilmemiş etil alkol damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler yüzde 140'tan yüzde 70'e, yaprak tütün ve tütün döküntüleri için yüzde 60'tan yüzde 30'a, taşkömürü taşkömüründen elde edilen briketler, topak ve benzeri katı yakıtlar için yüzde 13.7'den yüzde 5'e, taşkömürü, linyit ve turbadan elde edilen kok ve semikok (aglomere edilmiş olsun olmasın) karni kömürü için yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürüldü.
ABD'den ithal edilen bazı mallarda ek mali yükümlülüklerde indirim yapan kararlar, 21 Mayıs'tan geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.

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