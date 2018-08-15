FİNANS

ABD'den Kuzey Kore ile ilişkili kişi ve kuruluşlara yaptırımlar

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 22:06 | Son Güncelleme

Kuzey Kore ile ilişkili 1 kişi ve 3 kuruluş yaptırım listesine eklendi

ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore ile ilişkili olarak 1 kişi ve 3 kuruluşu yaptırım listesine eklediğini duyurdu.

Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinden (OFAC) yapılan açıklamada, devam eden Birleşmiş Milletler ve ABD yaptırımlarının uygulanması kapsamında, "Kuzey Kore adına yasa dışı sevkiyata olanak sağlamak" gerekçesiyle 1 kişi ve 3 kuruluşun yaptırım listesine dahil edildiği belirtildi.

Buna göre, Çinli lojistik firması Sun Moon Star International Logistics Trading Co. Ltd. ile bu şirketin Singapur'daki iştiraki SINSMS Pte. Ltd yaptırım listesine eklendi.

Ayrıca, Rus Profinet Pte Ltd. adlı şirket ile Rus asıllı genel müdürü Vasili Aleksandrovich Kolchanov'un da yaptırım listesine dahil edildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu kişi ve kuruluşların ABD'deki mallarının bloke edildiği bilgisine yer verilirken, Amerikalı vatandaşların bu kişi ve kurumlarla ticaret ilişkisine girmesinin yasaklandığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Hazine Bakanlığı ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinden (OFAC)

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