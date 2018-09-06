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ABD'den Kuzey Koreli bilgisayar programcısına yaptırım

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2018 20:20 | Son Güncelleme

ABD Hazine Bakanlığından Amerikalı eğlence şirketi Sony Pictures ve Bangladeş Merkez Bankasının aralarında bulunduğu çeşitli kurumları, siber saldırılarla dolandıran Kuzey Koreli bilgisayar programcısı Park Jin Hyok'a yaptırım uygulanacağı açıklandı

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Kuzey Kore vatandaşı Park Jin Hyok'u yaptığı siber saldırılar gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Amerikalı eğlence şirketi Sony Pictures ve Bangladeş Merkez Bankasının aralarında bulunduğu çeşitli kurumları, siber saldırılarla dolandıran Kuzey Koreli bilgisayar programcısı Park Jin Hyok'a yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Halen yaptırım listesindeki Chosun Expo Joint Venture adlı şirket için çalışan Hyok'un siber saldırıları Kuzey Kore rejimi adına düzenlediği iddia edilen açıklamada, şahsın Şubat 2016'da Bangladeş Merkez Bankasından 81 milyon dolar çaldığı kaydedildi.

Hyok'un, Sony Pictures'a Kasım 2014'te düzenlenen siber saldırıdan ve Mayıs 2017'de ortaya çıkan "WannaCry 2.0" adlı fidye yazılımından da sorumlu olduğu bildirildi.

Bu arada, ABD Adalet Bakanlığının, yaptırım listesine eklenen Kuzey Koreli bilgisayar programcısı Hyok'a karşı cezai soruşturma başlattığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Hazine Bakanlığı Kuzey Kore siber saldırı yaptırım

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