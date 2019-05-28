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ABD'den ödülle dönen öğrencilerden Bakan Pakdemirli'ye ziyaret

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2019 15:55 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Lise öğrencileri olarak güzel bir yola çıkmışsınız bundan sonrası için bu çabalarınızdan, icat çıkarmaktan vazgeçmeyin"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Amerikan Meteoroloji Derneğince düzenlenen etkinlikte "Mobil Meteoroloji İstasyonu ve Milli Rasat Bankası" projeleriyle birincilik ödülü alan lise öğrencileri Aslı Doğu ve Berk Alaattin Bektemur'u ağırladı.

Pakdemirli, Bakanlıktaki kabulde, ABD'nin Phoenix kentindeki International Science and Engineering Fair (INTEL ISEF) yarışmasında ödüllendirilen öğrencileri tebrik etti.

Gençlik yıllarına geri döndüğünü belirten Pakdemirli, "Ben, aynı zamanda, amatör telsizciydim. Ön pilotluğum var ama öncesinde radyo kontrollü model uçak yapıyorduk. Tabii 90'lı yıllardan bahsediyoruz. Bildiğiniz elle taşıdığımız kameraları bir uçağın üzerine yükleyip bir video göndericisiyle bugünkü insansız hava aracı dediğimiz şeyleri yapmıştık." dedi.

Amatör anlayış ve endüstrinin birleşimiyle üretilen ürünlerin daha verimli olduğunu dile getiren Pakdemirli, "İşin amatör bakış açısından maliyet tarafı çok önemli. O yüzden 'Bir şey yapacağım ama maliyeti yüksek' dediğinizde onun mutlaka çözümünü buluyorsunuz. O çözümleri de geliştirdikçe ticarileşme imkanı olabiliyor. Lise öğrencileri olarak güzel bir yola çıkmışsınız. Bundan sonrası için bu çabalarınızdan, icat çıkarmaktan vazgeçmeyin." diye konuştu.

Öte yandan, lise öğrencileri Doğu ve Bektemur, Pakdemirli'ye proje hakkında bilgi verdi. Proje Koordinatörü Yasin Kaplan da küresel ısınmanın ülkedeki etkilerini gözlemlemek amacıyla projeyi yaptıklarını ifade ederek, cihazı milli imkanlarla tamamladıklarını söyledi.

Özel Anabilim Anadolu Lisesi öğrencileri Doğu ve Bektemur, TÜBİTAK tarafından düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda, Coğrafya öğretiminde "STEM – Kodlama" Örneği: "Mobil Meteoroloji İstasyonu ve Milli Rasat Bankası" projesiyle Türkiye 2'ncisi oldular ve Intel ISEF'de Türkiye'yi temsil ederek Amerikan Meteoroloji Derneğince düzenlenen etkinlikte birincilik ödülüne layık görüldüler.

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Anahtar Kelimeler:
Aslı Doğu INTEL ISEF Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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