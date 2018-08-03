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ABD'den Rus bankasına yaptırım

FİNANS HABERLERİ  | 03.08.2018 19:26 | Son Güncelleme

ABD Hazine Bakanlığı, Rus bankası Agrosoyuz Commercial Bank'ı, Kuzey Kore ile ilişkili yaptırım listesine eklediğini duyurdu

WASHINGTON (AA) - ABD Hazine Bakanlığı, yaptırım listesinde bulunan Kuzey Koreli Foreign Trade Bank’ın Moskova Temsilcisi Han Jang Su'ya hizmet verdiği gerekçesiyle Rus bankası Agrosoyuz Commercial Bank'a yaptırım uygulanacağını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinden (OFAC) yapılan açıklamaya göre, Rus bankası Agrosoyuz Commercial Bank, Kuzey Kore ile ilişkili yaptırım listesine eklendi.

Adı geçen bankanın, Kuzey Koreli Foreign Trade Bank’ın (FTB) Moskova Temsilcisi Han Jang Su adına büyük işlemler yaptığı iddia edilen açıklamada, FTB ve Jang Su’nun Kuzey Kore’nin kitle imha silahlarına destek sağladığı gerekçesiyle 2006 yılından bu yana hem ABD’nin hem de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin yaptırım listelerinde yer aldığı vurgulandı.

Açıklamada, Agrosoyuz Commercial Bank’ın, FTB’nin Moskova Yardımcı Temsilcisi Ri Jong Won adına da çeşitli hesaplar açtığı da belirtilirken, Ri Jong Won’un da bugün itibarıyla yaptırım listesine eklendiğini bildirildi.

Rus bankasının bugüne kadar Kuzey Koreli bankalar için yaptığı işlemlerin milyonlarca dolara ulaştığı öne sürülen açıklamada, buna örnek olarak 2013 yılında Kore Birleşik Kalkınma Bankası adına yapılan 5,5 milyon dolarlık transfer gösterildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Hazine Bakanlığı Agrosoyuz Commercial Bank' yaptırım

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