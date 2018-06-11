ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, siber saldırılar nedeniyle yaptırım listesinde bulunan Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) destek verdikleri gerekçesiyle 5 kuruluş ve 3 kişiye yaptırım uygulayacağını açıkladı.
ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC) Rusya'da faaliyet gösteren 5 kuruluşu ve bunlardan birinde yöneticilik yapan 3 Rus vatandaşını yaptırım listesine eklediği belirtildi.
Rus hükümeti adına siber saldırılarda bulunduğu iddiasıyla 2016'dan beri yaptırım uygulanan FSB'ye maddi veya teknolojik destek sağladıkları kaydedilen 5 kuruluşun, Digital Security, ERPScan, Embedi, Kvant Scientific Research Institute ve Divetechnoservices olduğu ifade edildi.
OFAC, ayrıca Divetechnoservices'ın yöneticileri Aleksandr Lvovich Tribun, Oleg Sergeyevich Chirikov ve Vladimir Yakovlevich Kaganskiy'i yaptırım listesine aldı.
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