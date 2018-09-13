"ABD'den süt ürünleri ithalatı devam ediyor"

Tarım ve Orman Bakanlığınca, ABD'den süt ürünleri ithalatının öteden beri yapıldığı ve bu ithalatın 2016 yılında da durmadığı bildirildi.

Bakanlıktan, bugün bir gazetede yayımlanan, "Türkiye, Amerika'dan süt ürünleri ithalatı yapacak" başlıklı habere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Haberde, Türkiye'nin "3 yıl aradan sonra Amerika'dan süt ürünleri ithal edeceği" iddiasıyla bazı değerlendirmelerde bulunulduğu belirtilen açıklamada, "ABD'den süt ürünleri ithalatı öteden beri yapılmaktadır. 2016 yılında ithalat durmamıştır." ifadesi kullanıldı.

İnsan tüketimine yönelik süt ürünleri ithalatı verilerine, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından (TÜİK) da ulaşılabileceğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2016 yılına kadar ithal edilen süt ve süt ürünleri için düzenlenen Veteriner Sağlık Sertifikası'ndaki sağlık garantileri yeterli görülmeyerek, halk ve hayvan sağlığı yönüyle ilave garantiler içeren bir sertifika modeli üzerinde çalışmalar yapılmış ve ithal edilecek süt ürünleri için ilave garantiler sağlanmıştır. Daha önceki sağlık sertifikası, insan tüketimi amaçlı olsun ya da olmasın tüm süt/süt ürünleri ithalatı için tanzim edilmişken yeni düzenlenen sağlık sertifikası, sağlık gereklilikleri sıkılaştırılarak sadece insan tüketimi amacıyla süt ürünleri için oluşturulmuş olup ilave halk ve hayvan sağlığı garantilerinin sağlandığı bir sertifikadan ibarettir. Haberde bahsedildiği gibi ithalatın yeniden başlayacağı ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır."