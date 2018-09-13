FİNANS

"ABD'den süt ürünleri ithalatı devam ediyor"

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 22:33 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı: - "ABD'den süt ürünleri ithalatı öteden beri yapılmaktadır. 2016 yılında ithalat durmamıştır"

Tarım ve Orman Bakanlığınca, ABD'den süt ürünleri ithalatının öteden beri yapıldığı ve bu ithalatın 2016 yılında da durmadığı bildirildi.

Bakanlıktan, bugün bir gazetede yayımlanan, "Türkiye, Amerika'dan süt ürünleri ithalatı yapacak" başlıklı habere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Haberde, Türkiye'nin "3 yıl aradan sonra Amerika'dan süt ürünleri ithal edeceği" iddiasıyla bazı değerlendirmelerde bulunulduğu belirtilen açıklamada, "ABD'den süt ürünleri ithalatı öteden beri yapılmaktadır. 2016 yılında ithalat durmamıştır." ifadesi kullanıldı.

İnsan tüketimine yönelik süt ürünleri ithalatı verilerine, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından (TÜİK) da ulaşılabileceğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2016 yılına kadar ithal edilen süt ve süt ürünleri için düzenlenen Veteriner Sağlık Sertifikası'ndaki sağlık garantileri yeterli görülmeyerek, halk ve hayvan sağlığı yönüyle ilave garantiler içeren bir sertifika modeli üzerinde çalışmalar yapılmış ve ithal edilecek süt ürünleri için ilave garantiler sağlanmıştır. Daha önceki sağlık sertifikası, insan tüketimi amaçlı olsun ya da olmasın tüm süt/süt ürünleri ithalatı için tanzim edilmişken yeni düzenlenen sağlık sertifikası, sağlık gereklilikleri sıkılaştırılarak sadece insan tüketimi amacıyla süt ürünleri için oluşturulmuş olup ilave halk ve hayvan sağlığı garantilerinin sağlandığı bir sertifikadan ibarettir. Haberde bahsedildiği gibi ithalatın yeniden başlayacağı ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır."

- "Haber farklı maksatla kaleme alınmış"

Türkiye'nin ABD'den son 3 yıldır süt ürünleri ithalatının devam ettiği ve bu ürünlerin ithalatındaki gümrük vergilerinin yüzde 140 ila 180 olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Sanki daha önce ithalat yapılmıyormuş da söz konusu sertifika düzenlemesinden sonra yapılacakmış algısı oluşturulması bahse konu haberde atıf yapılan 'Türkiye ile Amerika ilişkilerinin en gergin dönemlerinden birisini yaşarken, karşılıklı ekonomik yaptırımlar uygulanırken bu ülkeden Türkiye'ye süt ürünleri ithalatının önü açıldı' şeklindeki ifadelerin farklı bir maksatla kaleme alındığını göstermektedir."

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Anahtar Kelimeler:
amerika süt ürünleri ithalatı Tarım ve Orman Bakanlığı

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