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ABD'den TANAP'a destek

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 15:01 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sandra Oudkirk: - "ABD olarak direkt bir yatırımımız ve ticari bir avantajımız olmamasına rağmen, kaynak çeşitliliği ve arz güvenliğine katkı sağladığı için bu (TANAP) projeyi destekliyoruz" - "Müttefik ve ortaklarımızın enerji güvenliği bizim için önemlidir"

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sandra Oudkirk, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) Avrupa ve Türkiye'nin enerji arz güvenliğine katkı sağlayacağını belirterek, "ABD olarak direkt bir yatırımımız ve ticari bir avantajımız olmamasına rağmen kaynak çeşitliliği ve arz güvenliğine katkı sağladığı için bu projeyi destekliyoruz." dedi.

Oudkirk, Ankara'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugün ilk fazı devreye girecek TANAP'ın bölgeye sağlayacağı katkıları değerlendirdi.

Projenin Güney Gaz Koridoru'nun büyük bir parçası olduğunun altını çizen Oudkirk, TANAP'ın bölge enerji piyasalarında rolünün önemli olduğuna dikkati çekti.

Oudkirk, Azerbaycan gazını taşıyacak projenin kaynak çeşitliliği sağlayacağına dikkati çekerek,"Bu proje, Azeri gazını alacak ülkeler için çeşitlilik anlamına geliyor. Diğer taraftan da arz edilen ülke için enerji güvenliğine güçlü bir katkıdır. ABD olarak direkt bir yatırımımız ve ticari bir avantajımız olmamasına rağmen, kaynak çeşitliliği ve arz güvenliğine katkı sağladığı için bu projeyi destekliyoruz." diye konuştu.

- "Kapasite iki katına çıkabilir"

Diğer enerji projelerinin TANAP'a eklemlenmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Oudkirk, bu projenin altyapısının geliştirilmeye ve genişletilmeye açık olduğunu belirterek, hattın toplam kapasitesi olan16 milyar metreküpün iki katına çıkabileceğini söyledi.

Oudkirk, enerji kaynaklarının ticari avantaj sağlamak açısından yeni ortaklıklar doğurabileceğine işaret ederek, "TANAP'ın açılacak ve devreye girecek olması gerçekten çok güzel bir haber. Dünyada zorluklar yaşanırken TANAP küresel olarak iyi bir gelişme. Azerbaycan doğalgazını piyasaya ulaştırması için de iyi. Müttefik ve ortaklarımızın enerji güvenliği bizim için önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Enerjinin İpek Yolu" devreye giriyor

Azeri gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak ve "Enerjinin İpek Yolu" olarak adlandırılan TANAP'ın açılışı bugün Eskişehir'de yapılacak.

Toplam uzunluğu bin 850 kilometre olan TANAP, Türkiye-Gürcistan sınırında Ardahan'dan başlayarak 20 il ve 67 ilçeden geçecek.

Yıllık toplam kapasitesi 16 milyar metreküp olacak proje ile 10 milyar metreküp doğalgazın Avrupa'ya, 6 milyar metreküpün ise Türkiye'ye taşınması hedefleniyor.

Yatırım bedeli 8 milyar dolar olan TANAP'ta Güney Gaz Koridoru'nun yüzde 51, BOTAŞ'ın yüzde 30, BP'nin yüzde 12 ve SOCAR Türkiye'nin yüzde 7'lik hissesi bulunuyor.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sandra Oudkirk doğalgaz enerji TANAP

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